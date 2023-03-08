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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Генсек НАТО припустив імовірність захоплення Бахмута "найближчими днями"

Генсек НАТО припустив імовірність захоплення Бахмута "найближчими днями"

8 березня, 2023 середа
14:45
Світ Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські окупанти можуть захопити Бахмут Донецької області "найближчими днями"

Про це він сказав журналістам на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, передає The Guardian.

Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями, заявив генсек НАТО.

"Ми маємо подбати, щоби це не стало переломним моментом у війні", - підкреслив Столтенберг.

"Ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", - додав він.

Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО протягом останнього року надали Україні військову, фінансову та економічну підтримку на суму близько 150 мільярдів євро.

  • Раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.
  • 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
Новини
Україна
війна з Росією
Єнс Столтенберг
Бахмут
НАТО
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2023, середа
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