Генсек НАТО припустив імовірність захоплення Бахмута "найближчими днями"

Про це він сказав журналістам на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, передає The Guardian.

Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями, заявив генсек НАТО.

"Ми маємо подбати, щоби це не стало переломним моментом у війні", - підкреслив Столтенберг.

"Ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", - додав він.

Столтенберг зазначив, що союзники по НАТО протягом останнього року надали Україні військову, фінансову та економічну підтримку на суму близько 150 мільярдів євро.