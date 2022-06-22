Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пише Економічна правда.

"Уся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", – сказав він.

Відтак, для запуску нафтопереробки, у першу чергу, слід налагодити логістику та надати ресурс для створення резерву нафтопродуктів.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", – зазначив голова НАК.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни РФ проти України 27 працівників Нафтогазу загинули, ще 49 зазнали поранень.

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