Через масовані атаки Росії нафтопереробка в Україні повністю зупинилася
Нафтопереробна галузь в Україні зараз не працює через складнощі з логістикою нафтопродуктів, спровоковані масованими атаками Росії. Це викликає дефіцит пального
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пише Економічна правда.
"Уся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", – сказав він.
Відтак, для запуску нафтопереробки, у першу чергу, слід налагодити логістику та надати ресурс для створення резерву нафтопродуктів.
"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", – зазначив голова НАК.
- Нагадаємо, за час повномасштабної війни РФ проти України 27 працівників Нафтогазу загинули, ще 49 зазнали поранень.
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