Через надзвичайний стан в Угорщині заборонили продавати бензин іноземцям
З 27 травня в Угорщині заборонити продаж пального жителям інших держав
З завтрашнього дня, 27 травня, в Угорщині буде складно заправитися всім іноземцям, включаючи українців. У державі вирішили заборонити продаж пального жителям інших держав, — повідомляє PTC.
В уряді країни пояснили, що таким способом планують боротися з "бензиновим туризмом". Він нібито загрожує безпеці постачань пального.
Ціни на бензин і дизель в Угорщині зараз заморожені, тому вони коштують дешевше, ніж в інших державах. Однак тепер незрозуміло, як повинні заправлятися іноземці.
- З 25 травня через війну в Україні Орбан запровадив надзвичайний стан в Угорщині.
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Раніше, за даними ЗМІ, Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в Брюсселі.
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