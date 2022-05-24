English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Орбан відкинув обговорення нафтового ембарго на майбутньому саміті лідерів ЄС, - FT

Орбан відкинув обговорення нафтового ембарго на майбутньому саміті лідерів ЄС, - FT

24 травня, 2022 вiвторок
16:52
Економіка Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в Брюсселі

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на листа Орбана очільнику Євроради Шарлю Мішелю, передає Liga.Net.

"Обговорення пакета санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише підкреслить наші внутрішні розбіжності. Я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської ради", - написав Орбан.

Прем'єр додав, що Угорщина не може підтримати ембарго без пропозицій щодо його компенсації.

Він зазначив, що через ембарго в країні може статится "цінови шок" та зупинка нафтопереробної галузі.

За його словами, у європейському плані REPowerEU, який передбачає відмову від російського викопного палива до 2027 року, "немає жодних пакетів для найбільш занепокоєних держав-членів".

  • Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
  • Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЄС
Віктор Орбан
Шарль Мішель
ембарго на постачання нафти
санкції ЄС
російська нафта
Читайте також:
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
23 травня, 2022 понедiлок
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
Путін
23 травня, 2022 понедiлок
Путіна намагалися вбити після вторгнення РФ в Україну, - начальник ГУР МО Буданов
Денис Пушилін
23 травня, 2022 понедiлок
Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.56
    Купівля 34.56
    Продаж 36.3
  • EUR
    Купівля 36.32
    Продаж 38.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
24 травня
18:09
Денис Шмигаль
"Готові швидко провести зміни та впровадити регуляції": Шмигаль розповів про найближчі плани щодо інтеграції в проєкти ЄС
18:07
МОЗ
Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів
17:59
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Маневр дипломатичного фіналу цієї війни — це можливість дати Кремлю перепочинок, — дипломат Безсмертний
17:50
долар
До держбюджету України надійшло $305 тис. податку від сервісу OnlyFans
17:48
Мікроелектроніку нам забезпечить Білорусь: в РФ "спростовують" інформацію про використання деталей з китайських пралок для військових кораблів
17:42
ЗСУ у небі над Попасною ліквідували російського льотчика - генерала у відставці Канамата Боташева
17:30
Олег Ніколенко
Надання статусу кандидата в ЄС для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному, - МЗС відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів
17:21
Анджей Дуда
Дуда звинуватив Німеччину в порушенні обіцянки щодо постачання танків у Польщу
17:08
Ексклюзив
окупанти рф
Наступ з Білорусі може відновитись будь-якої миті, - боєць ЗСУ Кабакаєв
17:07
Moderna
Moderna почала дослідження ймовірної вакцини проти віспи мавп
17:05
В уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України, - The Guardian
16:52
окупанти
Російські окупанти зайшли у Світлодарськ на Донеччині
16:45
Ексклюзив
Маріуполь
Маріуполь - місто привидів, а не людей, мешканців примушують до самодепортації, - радник мера Андрющенко
16:28
Алар Каріс
Шлях до ЄС: президент Естонії закликав надати Україні статус кандидата
16:27
фейк
У Маріуполі окупанти розгорнули мережу пересувних телеекранів з російською пропагандою
16:22
російські війська окупанти
Військові російської армії та вагнерівці: СБУ встановила особи вісьмох окупантів, які чинили звірства на Київщині
16:19
Ексклюзив
Сергій Згурець-CAESAR
Надання Ізраїлем лазерної зброї цілком може бути вагомим кроком захисту України, – Згурець
16:04
Україна ЄС
Ввізне мито на український експорт до ЄС скасували на рік
15:31
Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар: владі пора вже зрозуміти, що Україна - не Росія
15:30
Медведєв
Медведєв назвав спробу деокупації Криму приводом для оголошення "повноцінної війни" Україні
15:19
вадим бойченко мариуполь
Мер Маріуполя Бойченко під час форуму у Давосі закликав світових лідерів накласти ембарго на російське паливо
15:02
обстріл
На Луганщині обстріляли хімічний завод "Азот", четверо людей загинуло
14:58
Ексклюзив
Маріуполь
Жителі Маріуполя щодня розповідають нам про "новації" від окупаційної "влади" у місті, – голова райради
14:54
Інтерв’ю
Володимир Слєпченко
Треба шукати рівновагу. Лише вкупі з розумом емоції здатні наблизити перемогу, – художник Володимир Слєпченко
14:45
Україна ЄС НАТО
500 млн євро: ЄС затвердив додаткову допомогу Україні
14:41
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву російського дипломата Бондарєва, який розкритикував Путіна за війну з Україною
14:27
імпорт електроенергії
Рада ратифікувала угоди з МБРР про додаткові резерви для енергобезпеки України
14:20
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів скептично висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
14:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
По путінській Росії повинен бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше нікому на загрожувала, - Безсмертний
14:16
Нех*й шастать! Укравтодор просить демонтовувати дорожні знаки
"На**й, знов на**й, до Росії на**й": Укравтодор продає з аукціону дороговказ для окупантів, кошти передадуть ЗСУ
14:06
Стремоусов
Херсонський колаборант Стремоусов "запросив" окупантів облаштувати в області військову базу
13:59
Новини компаній
Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала два екскаватори для комунальників Чернігова
13:58
Сергій Шойгу
Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну
13:50
Смартфон
Спецслужби РФ вербували українських дітей грою у смартфоні: за фото військових об'єктів та інфраструктури давали електронні гроші
13:48
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Це огидно: бійці з Азовсталі в полоні, натомість розкручується справа Медведчука, - Марина Данилюк-Ярмолаєва
13:35
ЗСУ
Навіть якщо війна триватиме довше: 82% українців назвали неприпустимими жодні поступки територією заради досягнення миру
13:19
комп’ютер
Google передасть українським вчителям 43 тисячі ноутбуків: частина платних програм буде безкоштовна
13:10
мавпяча віспа
МОЗ низько оцінює шанси поширення в Україні мавпячої віспи
13:01
Олександр Петраков
ЧС-2022: У збірної України перед Шотландією зірвалося два товариські матчі, - ЗМІ
12:57
зерно-війна
"Не ставайте співучасниками російських злочинів": Кулеба закликав світ не купувати у Росії крадене українське зерно
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV