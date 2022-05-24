Орбан запровадив надзвичайний стан в Угорщині з 25 травня через війну в Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

Режим надзвичайного стану буде запроваджений з 0:00 25 травня.

За словами Орбана, НС надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати" на наслідки війни в Україні

Він додав, що уряд оголосить про перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня.

Раніше, за даними ЗМІ, Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в Брюсселі.