Орбан запровадив надзвичайний стан в Угорщині з 25 травня через війну в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні надзвичайний стан з 25 травня
Про це повідомляє Bloomberg.
Режим надзвичайного стану буде запроваджений з 0:00 25 травня.
За словами Орбана, НС надасть уряду "простір для маневру та можливість негайно реагувати" на наслідки війни в Україні
Він додав, що уряд оголосить про перші заходи в умовах надзвичайного стану 25 травня.
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Раніше, за даними ЗМІ, Орбан відмовився обговорювати ембарго на постачання російської нафти на зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в Брюсселі.
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