Через недостатню ротацію російські окупанти страждають від ПТСР, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

"У грудні 2022 року російські психологи ідентифікували приблизно 100 тисяч військовослужбовців, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Зараз ця цифра, ймовірно, більша, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цю проблему звертали увагу багато командирів РФ, у тому числі колишній генерал-майор 58-ї загальновійськової армії Іван Попов, якого було звільнено з посади в липні 2023 року.

﻿Водночас існують додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт непридатних до бою військових. У 2023 році кількість апеляційних позовів проти російських військово-лікарських комісій була вищою, ніж у 2022 році. У розвідці наголошують, що у багатьох справах було відмовлено або позови залишені.