Через негоду у Києві дерево впало на електродроти та загорілося

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Там унаслідок влучання блискавки дерево впало на дроти, в результаті чого спалахнула пожежа. Загони ДСНС вже там, але приступити до гасіння ми не можемо, бо є загроза для рятувальників. Чекаємо, коли відключать електрику", - заявила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага

Вона додала, що кафе "Хутор Виноградний", яке розташоване поруч з місцем пожежі - не постраждало.