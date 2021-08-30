Через негоду у Києві дерево впало на електродроти та загорілося
У Києві на проспекті Правди, 66, внаслідок негоди дерево впало на електродроти та загорілося
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Там унаслідок влучання блискавки дерево впало на дроти, в результаті чого спалахнула пожежа. Загони ДСНС вже там, але приступити до гасіння ми не можемо, бо є загроза для рятувальників. Чекаємо, коли відключать електрику", - заявила прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага
Вона додала, що кафе "Хутор Виноградний", яке розташоване поруч з місцем пожежі - не постраждало.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.85
- Актуальне
- Важливе