Про це Калінінградський автомобільний завод холдингу "Автодор" повідомив на сайті компанії, пише "Економічна правда".



На Калінінградському автомобільному заводі холдингу "Автотор", де збирали автомобілі BMW, Kia та Hyundai, співробітникам виділяють своїм працівникам по 10 соток землі "у зв'язку з непростим економічним становищем, у якому опинилося підприємство".



"З метою додаткової соціальної підтримки працівників підприємства акціонерами та керівництвом Автотор було прийнято рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок – по 1000 кв. метрів (10 соток)", – йдеться у повідомленні.



Під ці цілі підприємство виділило два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії. Ділянки розподілятимуть між співробітниками жеребкуванням.



"Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на Автотор організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", - зазначила компанія.

Нагадаємо, AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb