Через новий потоп в окупованому Криму евакуюють жителів Бахчисарайського району
В окупованому Криму евакуюють жителів населеного пункту Куйбишеве, будинки яких було підтоплено внаслідок злив та повені
Про це повідомляє РБК-Україна.
Новий потоп в окупованому Криму стався 4 липня внаслідок сильних злив. Підтоплені десятки житлових будинків у низці районів півострова, зокрема, у Бахчисарайському та Червоногвардійському.
Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве, Бахчисарайського району пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.
У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією, постраждав один приватний будинок.
Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Частину доріг в районі перекрито.
Підтоплення спостерігаються й у Ялті.
- Нагадаємо, 18 червня внаслідок потужної зливи затопило Ялту та околиці, в місті було затоплено пішохідні переходи.
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