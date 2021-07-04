Через новий потоп в окупованому Криму евакуюють жителів Бахчисарайського району

Про це повідомляє РБК-Україна.

Новий потоп в окупованому Криму стався 4 липня внаслідок сильних злив. Підтоплені десятки житлових будинків у низці районів півострова, зокрема, у Бахчисарайському та Червоногвардійському.

Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве, Бахчисарайського району пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.

У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією, постраждав один приватний будинок.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Частину доріг в районі перекрито.

Підтоплення спостерігаються й у Ялті.