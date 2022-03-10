Через обстріли Чернігів залишився без опалення і газу

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



Наразі комунальники працюють над відновленням подачі жителям газу та опалення.



"Окупанти цілеспрямовано б'ють по нашій інфраструктурі. Чернігів залишився без газу і опалення. Сподіваюся, що ненадовго. Наші комунальники вже працюють над відновленням мереж", – розповів Чаус.

Нагадаємо, українські військові стримують росіян на південно-східному напрямку, відбивають ракетні удари й напади з повітря, а окупанти знизили темп наступу та вдаються до дезертирства.

З 24 лютого до 10 березня окупанти втратили понад 12 тис. військових, 1105 бронемашин, 526 одиниць автомобільної техніки, 56 РСЗВ і 49 літаків.