Через обстріли на Донбасі загинули 7 людей, - угрупування ОС

Про це повідомили в угрупуванні Об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В штабі ООС повідомили, що українські захисники відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

3 артилерійські системи;

8 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 56 ворожих атак. ППО збили два ворожі багатоцільові гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотних літальних апаратів окупанта.

5 червня ЗСУ збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Збройні сили України відбили половину Сєвєродонецька та зачистили від окупаційної армії.

Росіяни відновили наступ в районі Святогірська та продовжують наступати на Слов'янськ.

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