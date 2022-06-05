Через обстріли на Донбасі загинули 7 людей, - угрупування ОС
На Донеччині та Луганщині 5 червня окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів. Внаслідок обстрілів загинули 7 цивільних
Про це повідомили в угрупуванні Об'єднаних сил.
"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються", - йдеться у повідомленні.
В штабі ООС повідомили, що українські захисники відбили 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 3 артилерійські системи;
- 8 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 56 ворожих атак. ППО збили два ворожі багатоцільові гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотних літальних апаратів окупанта.
- 5 червня ЗСУ збили на Донеччині російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
- Збройні сили України відбили половину Сєвєродонецька та зачистили від окупаційної армії.
- Росіяни відновили наступ в районі Святогірська та продовжують наступати на Слов'янськ.
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