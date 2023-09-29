Через понад 25 років прокуратура Лас-Вегаса відновила справу про вбивство репера Тупака Шакура

Про це повідомляє The New York Times.

Більш ніж через 25 років після того, як вбивство Тупака Шакура стало визначальною трагедією в хіп-хопі, самоназваному члену банди, який неодноразово заявляв, що брав участь у розстрілі репера, було висунуто звинувачення у вбивстві, про що в п'ятницю оголосила прокуратура Лас-Вегаса, відновивши розслідування, яке тривалий час перебувало в стані очікування гучного розголосу.

Дуейн Кіт Девіс заявив, що він був на пасажирському сидінні білого кадилака, який зупинився біля автомобіля з Шакуром в ніч на 1996 рік, після бою Майка Тайсона і Брюса Селдона в Лас-Вегасі.

Отримавши чотири вогнепальні поранення, 25-річний репер помер у лікарні менш ніж через тиждень.

Суд присяжних округу Кларк висунув Девісу звинувачення у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї та з метою сприяння, підтримки або допомоги злочинному угрупованню, заявив прокурор у суді в п'ятницю. Прокурор повідомив, що Девіс перебуває під вартою.

Незважаючи на численні спекуляції, докази та репортажі навколо вбивства протягом майже трьох десятиліть, жодних звинувачень у вбивстві Тупака, який вже став одним з найпопулярніших артистів 1990-х років, завдяки трекам, що додали поетичної гравітації конфронтаційному гангстерському репу, так і не було висунуто. Але знову про цю справу заговорили в липні, коли поліція Лас-Вегаса отримала ордер на обшук у будинку в Хендерсоні, штат Невада, пов'язаному з Девісом.

Марк Ді Джакомо, головний заступник прокурора округу Кларк, заявив у суді, що Девіс, який називав себе "навідником" і "п'ятизірковим генералом" місцевої банди, "замовив вбивство" Шакура і замах на Маріон Найт, реп-магната, відомого як Шуг, який був за кермом автомобіля, в якому знаходився репер.

Девіс, відомий під псевдонімом Кеффе Ді, розповів про події, що передували стрілянині та після неї, у своїх спогадах 2019 року, описуючи суперечку між бандами, яка загострилася після того, як Шакур і його спільники побили племінника Девіса, Орландо Андерсона, після боксерського поєдинку в готелі MGM Grand.

"Те, що вони накинулися на мого племінника, дало нам остаточне зелене світло, щоб щось зробити", - згадує Девіс у мемуарах "Легенда Комптон-стріт".

Ді Джакомо визнав у суді в п'ятницю, що загальні обриси того, що сталося тієї ночі, були відомі поліції ще в 1996 році.

"Чого не вистачало, так це допустимих доказів для встановлення цього ланцюга подій, що сталися тієї ночі", - сказав прокурор, зазначивши, що Девіс почав публічно описувати свою роль, починаючи з виступу на телебаченні в 2018 році. У своїй книзі він визнав, що придбав вогнепальну зброю з наміром полювати на Шакура і Найта; він визнав, що був переднім правим пасажиром у білому кадилаку.

У своїх останніх інтерв'ю Девіс уникав прямо називати ім'я людини, яка відкрила вогонь. Але в зізнанні, записаному на плівку колишнім детективом поліції Лос-Анджелеса, який розслідував вбивство Шакура, Девіс заявив, що це був Андерсон, його племінник, відомий під прізвиськом Бебі Лейн.

Андерсон був допитаний офіцерами, які розслідували смерть Шакура, але був убитий під час перестрілки в 1998 році. Девіс стверджує, що він єдиний з тих, хто залишився в живих, хто був у кадилаку тієї ночі.

У своїх мемуарах Девіс розповів, що після стрілянини чоловіки покинули машину і повернулися до готелю, а наступного дня забрали автомобіль і відвезли його назад до Каліфорнії. За його словами, машина простояла кілька днів, а потім її відвезли на мийку і пофарбували, перш ніж повернути в агентство з прокату. На той момент було "занадто пізно, щоб будь-яка експертиза була точною і достовірною", зазначив він.