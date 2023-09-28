Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора

Про це пише SkyNews.

Актор помер у лікарні від загострення пневмонії.

"Ми спустошені повідомленням про втрату сера Майкла Гембона. Майкл мирно помер у лікарні після загострення пневмонії, коли його дружина Енн і син Фергус були біля його ліжка ", - йдеться у заяві від родичів.

Сер Майкл Гембон розпочав свою акторську кар’єру понад 60 років тому і був одним із перших членів Королівського національного театру Британії разом із Лоуренсом Олів’є. Серед його найзнаковіших ролей - французький детектив Жюль Мегре в серіалі "Мегре", а також роль в серіалі BBC "Співаючий детектив". Багаторазовий номінант премій "Еммі", "Золотий глобус" та БАФТА, він також зіграв у відомому фільмі "Кінгсман" та серіалі "Доктор Хто", проте найбільшої слави зазнав саме завдяки ролі Албуса Дамблдора у сазі про Гаррі Поттера.

Фото: Warner Bros