Помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора
У четвер, 28 вересня, у віці 82 років помер актор Майкл Гембон, відомий за роллю директора Гоґвортсу Албуса Дамблдора у кіносазі "Гаррі Поттер"
Про це пише SkyNews.
Актор помер у лікарні від загострення пневмонії.
"Ми спустошені повідомленням про втрату сера Майкла Гембона. Майкл мирно помер у лікарні після загострення пневмонії, коли його дружина Енн і син Фергус були біля його ліжка ", - йдеться у заяві від родичів.
Сер Майкл Гембон розпочав свою акторську кар’єру понад 60 років тому і був одним із перших членів Королівського національного театру Британії разом із Лоуренсом Олів’є. Серед його найзнаковіших ролей - французький детектив Жюль Мегре в серіалі "Мегре", а також роль в серіалі BBC "Співаючий детектив". Багаторазовий номінант премій "Еммі", "Золотий глобус" та БАФТА, він також зіграв у відомому фільмі "Кінгсман" та серіалі "Доктор Хто", проте найбільшої слави зазнав саме завдяки ролі Албуса Дамблдора у сазі про Гаррі Поттера.
Фото: Warner Bros
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