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Через поцілунок: ФІФА на три роки дискваліфікувала ексочільника футбольної федерації Іспанії Рубіалеса

30 жовтня, 2023 понедiлок
19:09
Спорт Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо

ФІФА на три роки заборонила ексочільнику футбольної федерації Іспанії Луїсу Рубіалесу займатися будь-якою футбольною діяльністю через те, що він проти волі поцілував гравчиню Дженні Ермосо

Про це пише ВВС.

ФІФА оголосила про трирічну дискваліфікацію за порушення статті 13 свого дисциплінарного кодексу (образлива ​​поведінка та порушення принципів чесної гри). Ексочільник іспанської федерації каже, що має намір оскаржити заборону.

"Я піду до останньої інстанції, щоб справедливість здійснилася і правда стала відомою", — заявив він у соціальних мережах.

ФІФА підтвердила, що справа проти нього стосується "подій, які відбулися під час фіналу Чемпіонату світу з футболу серед жінок 20 серпня 2023 року, за які пан Рубіалес був тимчасово відсторонений на початковий період у 90 днів".

"ФІФА підтверджує свою абсолютну відданість повазі та захисту всіх людей, а також забезпеченню дотримання основних правил гідної поведінки", - йдеться в заяві.

Попри це, рішення "підлягає можливому оскарженню".

Скандал через поцілунок на Чемпіонаті світу

20 серпня, під час фіналу Чемпіонату світу з футболу серед жінок, Луїс Рубіалес поцілував форварда Дженні Ермосо в губи після перемоги Іспанії над Англією.

46-річний Рубіалес стверджував, що поцілунок на післяматчевій церемонії нагородження був "взаємним", але Ермосо постійно наголошувала, що це не так.

Цей інцидент затьмарив історичну перемогу Іспанії, дії Рубіалеса викликали широку критику. 81 футболістка заявила, що не виступатиме за збірну Іспанії, поки чоловік залишається на своїй посаді. Серед них - 23 учасниці чемпіонату світу, разом з Ермосо. З рештою, у вересні Рубіалес пішов у відставку.

Світ
футбол
Іспанія
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