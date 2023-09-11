В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині

Про це Рубіалес розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану, який опублікував його фрагмент у twitter.

Чиновник заявив, що залишає посаду президента Королівської іспанської футбольної федерації та посаду віцепрезидента УЄФА.

Скандал із Рубіалесом спалахнув 20 серпня, коли жіноча збірна Іспанії перемогла Англію у фіналу чемпіонат світу. Під час церемонії нагородження президент федерації поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо. Рубіалес стверджував, що поцілунок відбувся за взаємною згодою, проте гравчиня це заперечила.

Після цього 81 футболістка заявила, що не виступатиме за збірну Іспанії, поки Рубіалес залишається на своїй посаді. Серед них - 23 учасниці чемпіонату світу, разом з Ермосо.

Після цього ФІФА відсторонила Рубіалеса з посади на час дисциплінарного розгляду. Дженіфер Ермосо подала на чиновника заяву до прокуратури.