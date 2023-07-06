Через потужний спалах на Сонці: 7 липня Землю накриє магнітна буря
У п’ятницю, 7 липня, масивний потік іонізованого газу досягне Землі. Це спричинить геомагнітні бурі
Про це інформує Space.
4 липня на Сонці сталося два потужні викиди корональної маси, так звані бурі, які частково надійшли до Землі й зафіксовані Сонячною і геліосферною обсерваторією NASA.
Цей шторм може нести до мільярда тонн плазми, що складається з електризованих частинок, а отже, мати свої власні магнітні поля.
NASA очікує, що масивний потік іонізованого газу, який називається плазмою, досягне Землі до п’ятниці, 7 липня. Коли електризовані частинки всередині корональної маси зіткнуться з магнітним полем нашої планети, магнітосферою, вони можуть спричинити сильні порушення, які називають геомагнітними бурями.
Фізик космічної погоди Таміта Сков опублікувала графіку із наслідками вибухів.
"Прогноз NASA показує вплив до полудня 7 липня UTC (близько 18:00 за Києвом, - ред.). Перший шторм повільніший і піде переважно на північний схід. Другий - швидше і більше пряме попадання. Слідом за ним швидкий сонячний вітер", - пише науковиця.
Учені повідомили, що це вже 18-й такий вибух класу Х у 25-му сонячному циклі, який почався у 2019 році. Цікаво, що під час попереднього 11-річного сонячного циклу вибухів такої сили було зареєстровано лише 14. Це не дивно, адже за останніми дослідженнями, поточний сонячний цикл є набагато більш активним у плані кількості та потужності спалахів Х-класу.
- У червні прогнозували магнітні бурі. Перша потужна буря накрила Землю 2 червня, а наступна – 18 червня.
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