Через продовження транзиту товарів з Білорусі: очільник МЗС Литви подав у відставку
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав заяву про відставку через чинний транзит білоруських вантажів країною
Про це повідомляє видання Delfi.
"Я бачу, яке становище склалося у зв'язку з перевезеннями білоруських вантажів через Литву після введених США санкцій і розумію, як це позначається на репутації уряду Литви . Прошу Вас прийняти заяву про відставку та звільнити мене з посади міністра закордонних справ у найкоротші терміни", – йдеться у заяві до прем'єрки Інґріди Шимоніте.
Вона, у свою чергу, заявила, що не прийняла рішення.
Напередодні Ландсбергіс заявив, що планує піти у відставку, якщо підтвердиться, що білоруська компанія "Білоруськалій" внесла передоплату за договором з литовською державною залізничною компанією "Литовські залізниці", попри санкції США, що набули чинності 8 грудня.
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