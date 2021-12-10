Через продовження транзиту товарів з Білорусі: очільник МЗС Литви подав у відставку

Про це повідомляє видання Delfi.

"Я бачу, яке становище склалося у зв'язку з перевезеннями білоруських вантажів через Литву після введених США санкцій і розумію, як це позначається на репутації уряду Литви . Прошу Вас прийняти заяву про відставку та звільнити мене з посади міністра закордонних справ у найкоротші терміни", – йдеться у заяві до прем'єрки Інґріди Шимоніте.



Вона, у свою чергу, заявила, що не прийняла рішення.

Напередодні Ландсбергіс заявив, що планує піти у відставку, якщо підтвердиться, що білоруська компанія "Білоруськалій" внесла передоплату за договором з литовською державною залізничною компанією "Литовські залізниці", попри санкції США, що набули чинності 8 грудня.