Про це він сказав у ефірі "Радіо Свобода".

Він пояснив, що наразі рівень води у Каховському водосховищі нижчий ніж той, який необхідний, аби йти по Кримському каналу.

"До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб йти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. При умові нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - пояснив Сирота.

Своєю чергою, за словами гендиректора Укргідроенерго, перший час проблеми водопостачання можуть виникнути в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"Потерпати буде від проблеми водопостачання Дніпропетровська область, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. Приблизно ми розуміємо, що це чотири області, які будуть потерпати від водопостачання. Тому що ми знаємо, що нижче 12,70 метрів (це ми називали так званою "мертвою зоною") вже забори не працюють", - розповів він.

Проте наразі проблем з водопостачанням немає, уряд планує збільшити свердловини у зазначених областях, аби забезпечити водою цивільних.

"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривій Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - коментує Сирота.