Про це в ефірі Еспресо заявив колишній заступник міського голови Херсона Роман Головня.

"Водопостачання в Херсоні забезпечувалось за допомогою свердловин, з який вода подавалась по місту. Це 146 свердловин, понад 80 з них працювали постійно. У мікрорайоні Острів повністю затоплено 18 свердловин - вони потребують повного відновлення, дезінфекції. Там найбільша загроза інфекційних хвороб. Також відновлення потребує каналізаційна система, водовідведення. Воно повністю затоплене в мікрорайоні Корабел. Рівень ґрунтових вод піднявся, тому є і інші загрози. Була затоплена велика кількість вигрібних ям у приватному секторі. Питання підтоплення нечистотами стоїть гостро. Думаю, відповідні служби готуються і будуть проведені відповідні роботи", - розповів він.