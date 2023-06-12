В Херсоні повністю затоплені 18 свердловин, звідки качали воду, - ексзаступник мера Головня
У мікрорайоні Острів у Херсоні повністю затоплено 18 свердловин - вони потребують повного відновлення. Також відновлення потребує водовідведення в мікрорайоні Корабел
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній заступник міського голови Херсона Роман Головня.
"Водопостачання в Херсоні забезпечувалось за допомогою свердловин, з який вода подавалась по місту. Це 146 свердловин, понад 80 з них працювали постійно. У мікрорайоні Острів повністю затоплено 18 свердловин - вони потребують повного відновлення, дезінфекції. Там найбільша загроза інфекційних хвороб. Також відновлення потребує каналізаційна система, водовідведення. Воно повністю затоплене в мікрорайоні Корабел. Рівень ґрунтових вод піднявся, тому є і інші загрози. Була затоплена велика кількість вигрібних ям у приватному секторі. Питання підтоплення нечистотами стоїть гостро. Думаю, відповідні служби готуються і будуть проведені відповідні роботи", - розповів він.
- Раніше в МОЗ закликали не збирати та не їсти рибу, яка загинула внаслідок підриву Каховської ГЕС. Така риба може викликати ботулізм.
- Зі 10 червня у Херсонській області запровадили обмеження на користування водою з акваторії річки Дніпро.
- МОЗ радить мешканцям п'яти областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС, не купатись у водоймах, не вживати звідти воду й не напувати нею тварин.
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