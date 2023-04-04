Через руйнування шлюзу на ставку в Краматорську підтоплено близько 260 житлових будинків
У Краматорську Донецької області унаслідок руйнування шлюзу 4 квітня вода на ставку підтопила близько 260 будинків жителів
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події", - написав начальник області.
У селищі Краматорської територіальної громади на одному зі ставків часткового руйнування зазнав водоскидний шлюз. Унаслідок цього відбувається неконтрольоване скидання води.
Повідомляється, що станом на 16:30 вода продовжує прибувати.
"Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій", - наголосив Кириленко.
Спеціалісти створюють бетонне загородження та розчищають заглиблення, яким тече річка, для мінімізації наслідків розливу. Також людей із постраждалих будинків розселяють до тимчасового житла.
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