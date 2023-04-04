Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події", - написав начальник області.

У селищі Краматорської територіальної громади на одному зі ставків часткового руйнування зазнав водоскидний шлюз. Унаслідок цього відбувається неконтрольоване скидання води.

Повідомляється, що станом на 16:30 вода продовжує прибувати.

"Обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу: на місці події працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби та представники профільних департаментів обласної й міської військових адміністрацій", - наголосив Кириленко.

Спеціалісти створюють бетонне загородження та розчищають заглиблення, яким тече річка, для мінімізації наслідків розливу. Також людей із постраждалих будинків розселяють до тимчасового житла.