Через сильний вітер у Греції розбився вертоліт, двоє загиблих
У Греції гвинтокрил, що гасив лісову пожежу, розбився в морі під час набору води через сильний вітер і хвилі неподалік острова Самос
Про це пише Protothema.
У Греції зазнав аварії вертоліт Мі-8, що гасив лісову пожежу. Через сильні хвилі і вітер він впав у море, коли набирав воду. На борту було четверо людей, з яких двоє загинули, йдеться у повідомленні.
Катастрофа сталася 13 липня о 17.55 за місцевим часом, заззначає видання.
Після 35 хвилин пебедування у воді рятувальники дістали молдавського інженера, який повідомив про великі хвилі та сильні морські течії. За словами потерпілого, вертоліт під час набору води вдарив сильний порив вітру, від чого той перекинувся та впав у воду.
Другого потерпілого, модлавськго пілота, рятувальники знайшли за кілька годин.
Не вдалося вижити в аварії румунському пілоту та громадянину Греції, яких виявили в акваторії моря.
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