Через сходження вагонів на Черкащині змінено маршрут кількох поїздів
Через аварію тимчасово змінять маршрути поїзди сполученням Дніпро — Київ, Дніпро — Львів та Київ — Кременчук, Кропивницький
Про це Укрзалізниця повідомила у телеграм.
"Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка, Укрзалізниця на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький. Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка", – написала державна компанія.
Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед, додала Укрзалізниця.
Крім того, зміни торкнуться й приміських поїздів.
Зокрема, рух електрички № 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка, а приміський поїзд № 6508 Квітково-Знам'янка буде курсувати у сполученні Квітково-Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.
Також зміни стосуватимуться електричок:
- № 6507 Знам'янка — Квіткове – вона вирушить зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Квіткове о 20:30.
- № 6510 Квіткове — Знам'янка – відправлення о 18:21, прибуття до ст. Шевченка о 19:31.
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