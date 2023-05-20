Через слова "Ще не вмерла Україна" в пісні: мер російського Краснодара доручив перевірити всі караоке міста
Мер Краснодара (РФ) Євген Наумов доручив провести роботу з караоке-клубами міста після того, як в одному з них прозвучала пісня Вєрки Сердючки "Гулянка"
Про це йдеться на сайті мерії.
Наумов доручив виключити можливість таких інцидентів. У пісні є рядки "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так" та "Буде жити Украина, если мы гуляем так".
У одному із клубів міста "Ля Мажор" лунала ця пісня. У пресслужбі ГУ МВС Росії по Краснодарському краю виданню РБК підтвердили інформацію про перевірку караоке-клубу, в якому було зіграно цю композицію.
У закладі уточнили, що у репертуарі клубу немає пісень українською "у зв'язку з позицією керівництва". "З піснею Вєрки Сердючки звукорежисер не встиг зорієнтуватися, оскільки всі куплети співаються російською та за текстом вони нейтральні. Як тільки пролунав приспів українською з неприпустимим змістом, пісню було зупинено", - сказала керуюча клубу.
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