Про це йдеться на сайті мерії.

Наумов доручив виключити можливість таких інцидентів. У пісні є рядки "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так" та "Буде жити Украина, если мы гуляем так".

У одному із клубів міста "Ля Мажор" лунала ця пісня. У пресслужбі ГУ МВС Росії по Краснодарському краю виданню РБК підтвердили інформацію про перевірку караоке-клубу, в якому було зіграно цю композицію.

У закладі уточнили, що у репертуарі клубу немає пісень українською "у зв'язку з позицією керівництва". "З піснею Вєрки Сердючки звукорежисер не встиг зорієнтуватися, оскільки всі куплети співаються російською та за текстом вони нейтральні. Як тільки пролунав приспів українською з неприпустимим змістом, пісню було зупинено", - сказала керуюча клубу.