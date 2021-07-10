Через спеку у Чернігові подовжили час роботи фонтанів
Через вкрай посушливу погоду на період з 9 до 16 липня внесено зміни в графік роботи чернігівських фонтанів
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
"Так, у будні міські водограї працюватимуть з 9 години ранку до 22 години вечора", - передає місцеве видання Високий Вал.
Зазвичай цілий день фонтани працюють лише у вихідні та святкові дні, у будні лише ввечері - з 17:00 до 22:00.
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