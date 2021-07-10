Через спеку у Чернігові подовжили час роботи фонтанів

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



"Так, у будні міські водограї працюватимуть з 9 години ранку до 22 години вечора", - передає місцеве видання Високий Вал.



Зазвичай цілий день фонтани працюють лише у вихідні та святкові дні, у будні лише ввечері - з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, 24 червня температура повітря у Києві побила майже сторічний рекорд.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb