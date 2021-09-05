Через спортивні змагання перекрито вулиці на столичному Академмістечку

Через це буде обмежено автомобільний рух на Академмістечку, розповідає Еспресо.TV.



Дороги перекриють з 7.00 ранку до 18.00.

Як інформує нацполіція, для автомобілів рух буде обмежено такими вулицями:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенською;

- Генерала Наумова;

- Робітничою;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

- Автошляхом Р30 (Новоірпінською трасою).

Водіїв просять обрати інші маршрути.





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