Через спортивні змагання перекрито вулиці на столичному Академмістечку
У Святошинському районі міста Києва в неділю, 5 вересня 2021 року, проходять змагання велосипедистів
Через це буде обмежено автомобільний рух на Академмістечку, розповідає Еспресо.TV.
Дороги перекриють з 7.00 ранку до 18.00.
Як інформує нацполіція, для автомобілів рух буде обмежено такими вулицями:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенською;
- Генерала Наумова;
- Робітничою;
- на бульварі Академіка Вернадського;
- на ділянках прилеглих вулиць;
- Автошляхом Р30 (Новоірпінською трасою).
Водіїв просять обрати інші маршрути.
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