Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни дуже багато приділяють уваги взяттю Бахмута. Останній раз щось подібне у світовій історії було, коли японці захоплювали Порт-Артур. Тоді японці втратили дуже багато своїх військових. Зараз, через 100 з гаком років, росіяни повторюють долю японців", - розповів Киричевський.

Експерт зауважив, що оборона Бахмута дозволить ЗСУ краще підготувати контратаку цієї весни.

"Відповідно до того, що росіяни під Бахмутом втрачають колосальні людські ресурси, є шанс, що російський фронт може дуже швидко посипатись. Якщо наші Сили оборони зможуть тримати оборону Бахмута ще кілька місяців, то це дуже виснажить російських окупантів. Тому, чим довше ми зможемо перемелювати росіян біля Бахмута, тим більше в нас буде можливостей для контратаки у квітні-травні. На практиці, коли росіяни виснажуються, то їхній фронт просто сиплеться і звільнення наших територій відбувається значно швидше", - додав він.