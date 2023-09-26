Через великі втрати росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, - ексзаступник мера Херсона Головня

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Варто відзначити, що на лівому березі Дніпра збільшилась інтенсивність бойових дій. Я думаю, що ворог не без причин лютує на цій ділянці фронту. Збільшення інтенсивності бойових дій в першу чергу повʼязане з діями наших військових. Оскільки надходить інформація про активну роботу ЗСУ вздовж всього русла Дніпра", - розповів Головня.

Волонтер додав, що окупанти постійно переміщують свої підрозділи ближче до берегів Дніпра.

"На окремих ділянках фронту біля берегів Дніпра та в районі островів наші військові активно працюють. Проте слід чекати більш детальної інформації від нашого Генштабу. Місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини постійно повідомляють про активний рух окупантів як в бік берегів Дніпра, так і в інший бік. Також наші громадяни повідомляють, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ. Це говорить про великі втрати окупантів", - додав він.