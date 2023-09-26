Через великі втрати росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, - ексзаступник мера Херсона Головня
Ексзаступник мера Херсона Роман Головня повідомив, що місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини повідомляють про те, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, куди постійно звозять поранених
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Варто відзначити, що на лівому березі Дніпра збільшилась інтенсивність бойових дій. Я думаю, що ворог не без причин лютує на цій ділянці фронту. Збільшення інтенсивності бойових дій в першу чергу повʼязане з діями наших військових. Оскільки надходить інформація про активну роботу ЗСУ вздовж всього русла Дніпра", - розповів Головня.
Волонтер додав, що окупанти постійно переміщують свої підрозділи ближче до берегів Дніпра.
"На окремих ділянках фронту біля берегів Дніпра та в районі островів наші військові активно працюють. Проте слід чекати більш детальної інформації від нашого Генштабу. Місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Херсонщини постійно повідомляють про активний рух окупантів як в бік берегів Дніпра, так і в інший бік. Також наші громадяни повідомляють, що росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ. Це говорить про великі втрати окупантів", - додав він.
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