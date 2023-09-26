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Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено

26 вересня, 2023 вiвторок
10:30
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російські терористи у вівторок, 26 вересня, вдарили по одному з районів Херсона, унаслідок чого постраждали двоє місцевих

Про це інформує Херсонська ОВА. 

Зазначається, що росіяни вдарили по Корабельному району Херсона близько 08:20. Один зі снарядів влучив у подвір'я будинку. 

Внаслідок обстрілу 48-річна жінка та 68-річний чоловік отримали легкі ушкодження. Лікарі надали їм допомогу на місці.

  • 25 вересня Росія обстріляла Херсон з артилерії - троє людей загинуло, двоє зазнали поранень. Також, пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт. 
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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