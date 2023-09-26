Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено
Російські терористи у вівторок, 26 вересня, вдарили по одному з районів Херсона, унаслідок чого постраждали двоє місцевих
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни вдарили по Корабельному району Херсона близько 08:20. Один зі снарядів влучив у подвір'я будинку.
Внаслідок обстрілу 48-річна жінка та 68-річний чоловік отримали легкі ушкодження. Лікарі надали їм допомогу на місці.
- 25 вересня Росія обстріляла Херсон з артилерії - троє людей загинуло, двоє зазнали поранень. Також, пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе