Росіяни обстріляли Херсон: 2 людини поранено

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни вдарили по Корабельному району Херсона близько 08:20. Один зі снарядів влучив у подвір'я будинку.

Внаслідок обстрілу 48-річна жінка та 68-річний чоловік отримали легкі ушкодження. Лікарі надали їм допомогу на місці.