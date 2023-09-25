РФ обстріляла житлові квартали Херсона: загинули троє людей, ще двоє поранені
У понеділок, 25 вересня, Росія обстріляла Херсон з артилерії - троє людей загинуло, двоє зазнали поранень. Також, пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт
Про це повідомляє Херсонська міська прокуратура.
Серед загиблих - два чоловіки та жінка, які знаходились на вулиці.
Також, відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російські терористи у суботу, 23 вересня, атакували село Миколаївку Херсонської області та Херсон, унаслідок чого загинула жінка та зазнали поранень двоє чоловіків.
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