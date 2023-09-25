РФ обстріляла житлові квартали Херсона: загинули троє людей, ще двоє поранені

Про це повідомляє Херсонська міська прокуратура.

Серед загиблих - два чоловіки та жінка, які знаходились на вулиці.

Також, відомо про ще двох містян, які отримали поранення, їх госпіталізовано.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).