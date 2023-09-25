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Оновлено

Армія РФ завдала удару по Бериславу на Херсонщині: є загиблий та поранені

25 вересня, 2023 понедiлок
11:28
Війна з Росією Обстріл Херсона 24 вересня

Уранці понеділка, 25 вересня, російські військові атакували авіацією місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого загинула щонайменше одна людина, трьох поранено

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти скинули на Берислав чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. 

Як повідомляє голова ОВА, згодом ще одна авіабомба знищила житловий будинок. 

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Росія завдала удару по Бериславській громаді близько 10:00. Для цього військові РФ використали керовані авіабомби, ймовірно, СУ-34.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та будівлі комунального підприємства. Попередньо, внаслідок обстрілу загинув чоловік та ще троє цивільних отримали поранення. Під завалами можуть знаходитися люди.

Наразі обстріл триває. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

  • Днем раніше армія РФ здійснила артобстріл одного з районів Херсона. Також російські окупанти завдали авіаударів по населених пунктах області - Берислав та Львове. Унаслідок атаки РФ загинули 2 людини, щонайменше 6 - поранено.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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