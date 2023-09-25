Армія РФ завдала удару по Бериславу на Херсонщині: є загиблий та поранені

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що окупанти скинули на Берислав чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих.

Як повідомляє голова ОВА, згодом ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Росія завдала удару по Бериславській громаді близько 10:00. Для цього військові РФ використали керовані авіабомби, ймовірно, СУ-34.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та будівлі комунального підприємства. Попередньо, внаслідок обстрілу загинув чоловік та ще троє цивільних отримали поранення. Під завалами можуть знаходитися люди.

Наразі обстріл триває. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.