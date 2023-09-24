Росіяни обстріляли з авіації Берислав та Львове на Херсонщині: дві людини загинули, трьох поранено
Удень неділі, 24 вересня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Берислав та Львове Херсонської області. Унаслідок атаки РФ загинули двоє мешканців, ще трьох - госпіталізовано
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові вдарили з авіації по Бериславу. Унаслідок обстрілу загинула жінка, її особа встановлюється.
Також травмований 33-річний поліціянт. У 48-річного чоловіка та 60-річної жінки ушкодження різного ступеню тяжкості.
За словами голови ОВА, усіх постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Крім того, у місті зруйновано приватні будинки.
Ще один авіаудар росіяни завдали по селу Львове. Там загинув чоловік 67 років.
- Днем раніше російські терористи атакували село Миколаївку Херсонської області та Херсон, унаслідок чого загинула жінка та зазнали поранень двоє чоловіків.
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