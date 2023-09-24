Росіяни обстріляли з авіації Берислав та Львове на Херсонщині: дві людини загинули, трьох поранено

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові вдарили з авіації по Бериславу. Унаслідок обстрілу загинула жінка, її особа встановлюється.

Також травмований 33-річний поліціянт. У 48-річного чоловіка та 60-річної жінки ушкодження різного ступеню тяжкості.

За словами голови ОВА, усіх постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, у місті зруйновано приватні будинки.

Ще один авіаудар росіяни завдали по селу Львове. Там загинув чоловік 67 років.