Через великі втрати С-400 Росія вимушена перекидати засоби ППО з кордонів на фронт, - британська розвідка

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що основні російські ЗРК великої дальності, такі як С-400, здатні вражати цілі на відстані до 400 км. Вони розташовані в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії. Це, ймовірно, послабить позицію ППО Росії на її периферії.

"Перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує надмірно перенапружувати російські збройні сили та ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території", - вважають у розвідці.