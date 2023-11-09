Через великі втрати С-400 Росія вимушена перекидати засоби ППО з кордонів на фронт, - британська розвідка
Після повідомлень про втрати кількох російських ракетних комплексів С-400 Росії, ймовірно, доведеться перекинути засоби ППО з віддалених територій на фронт
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що основні російські ЗРК великої дальності, такі як С-400, здатні вражати цілі на відстані до 400 км. Вони розташовані в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії. Це, ймовірно, послабить позицію ППО Росії на її периферії.
"Перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує надмірно перенапружувати російські збройні сили та ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території", - вважають у розвідці.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили 577 засобів ППО.
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