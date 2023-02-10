Через війну чверть українців може отримати важкий розлад психіки, – ВООЗ

Про це заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Мішель Казачкін, передає Reuters.

"За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою розвитку серйозних психічних розладів", - сказав він.

Описуючи свій нещодавній візит до українського міста Дніпро, Казачкін сказав, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих з "гострою і трагічною тривогою, в депресивному та психіатричному станами".

"Психічне здоров'я стає домінуючою проблемою громадського здоров'я в Україні, - сказав він журналістам у Женеві.