Через війну чверть українців може отримати важкий розлад психіки, – ВООЗ
Чверть населення України мають ризики отримати важкий психічний розлад через війну
Про це заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Мішель Казачкін, передає Reuters.
"За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою розвитку серйозних психічних розладів", - сказав він.
Описуючи свій нещодавній візит до українського міста Дніпро, Казачкін сказав, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих з "гострою і трагічною тривогою, в депресивному та психіатричному станами".
"Психічне здоров'я стає домінуючою проблемою громадського здоров'я в Україні, - сказав він журналістам у Женеві.
- Раніше у ВООЗ заявили, що від 24 лютого в Україні померло щонайменше 3 тисячі людей через відсутність доступу до лікування хронічних захворювань.
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