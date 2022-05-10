Про це повідомив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге під час зустрічі з представниками 53 країн-членів у Копенгагені, пише Reuters.

"У 40% сімей є принаймні один член, який потребує хронічного лікування, якого вони більше не можуть знайти, що, за оцінками, призвело до щонайменше 3000 передчасних смертей, яких можна було уникнути", – наголосив Клюге у промові.

Йдеться, зокрема, про такі захворювання, як ВІЛ/СНІД та рак.

ВООЗ також задокументувала близько 200 атак російської армії на заклади охорони здоров’я в Україні. Відтак на засіданні організації ухвалили резолюцію, яка може призвести до закриття регіонального офісу в Росії та призупинення зустрічей в країні через розпочату нею війну в Україні.

Посланник Росії Андрій Плутницький виступив проти резолюції і сказав, що він "вкрай розчарований".

Проте деякі країни натомість розкритикували заходи ВООЗ щодо обмеження Росії, заявляючи, що вони недостатні.

"Закриття російського європейського центру здається зам’яким. Путіну буде байдуже", – прокоментував Лоуренс Гостін, професор Джорджтаунського права у Вашингтоні, який уважно стежить за ВООЗ.

Дипломати повідомили Reuters, що вони припинили спроби відсторонити Росію від виконкому ВООЗ через юридичні технічні проблеми, хоча можуть пізніше цього місяця спробувати заморозити права голосу Росії.

На початку травня стало відомо, що унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів.

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