Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів
За час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 10 лікарів, знищено понад 40 медзакладів, ще близько 500 пошкоджено
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
"Україна - вільна демократична держава, яка бореться і захищає свою свободу. На жаль, ми захищаємо її, втрачаючи життя наших громадян, в тому числі і медичних працівників. З початку війни загинуло 10 моїх колег, більше 40 поранено. Зруйновано більше 40 лікарень, які вже не підлягають відновленню. Близько 500 лікарень пошкоджено, в них не можна надавати медичну допомогу. Все це порушує девіз ВООЗ: "Здоров'я для всіх"", - зауважив міністр.
За його словами, зараз Україна не може забезпечити надання медичної допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. У таких населених пунктах небезпечно через порушення росіянами всіх конвенцій і міжнародного права. Окупанти використовують заборонене озброєння, яке спричиняє руйнування.
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