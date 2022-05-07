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Головна війна з Росією Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів

7 травня, 2022 субота
23:58
війна з Росією Маріуполь пологовий

За час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 10 лікарів, знищено понад 40 медзакладів, ще близько 500 пошкоджено

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Україна - вільна демократична держава, яка бореться і захищає свою свободу. На жаль, ми захищаємо її, втрачаючи життя наших громадян, в тому числі і медичних працівників. З початку війни загинуло 10 моїх колег, більше 40 поранено. Зруйновано більше 40 лікарень, які вже не підлягають відновленню. Близько 500 лікарень пошкоджено, в них не можна надавати медичну допомогу. Все це порушує девіз ВООЗ: "Здоров'я для всіх"", - зауважив міністр.

За його словами, зараз Україна не може забезпечити надання медичної допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. У таких населених пунктах небезпечно через порушення росіянами всіх конвенцій і міжнародного права. Окупанти використовують заборонене озброєння, яке спричиняє руйнування.

  • 9 березня росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі.
  • У Маріуполі окупанти вкрали з розбомбленої лікарні частину вцілілих апаратів ШВЛ.
  • У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися.
  • 6 травня в Сєвєродонецьку окупанти влучили в лікарню.

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загиблі
росіяни
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Віктор Ляшко
медзаклади
бойові дії
міжнародне право
заборонена зброя
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