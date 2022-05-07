Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 10 лікарів і пошкоджено близько 500 медзакладів

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Україна - вільна демократична держава, яка бореться і захищає свою свободу. На жаль, ми захищаємо її, втрачаючи життя наших громадян, в тому числі і медичних працівників. З початку війни загинуло 10 моїх колег, більше 40 поранено. Зруйновано більше 40 лікарень, які вже не підлягають відновленню. Близько 500 лікарень пошкоджено, в них не можна надавати медичну допомогу. Все це порушує девіз ВООЗ: "Здоров'я для всіх"", - зауважив міністр.

За його словами, зараз Україна не може забезпечити надання медичної допомоги мешканцям тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. У таких населених пунктах небезпечно через порушення росіянами всіх конвенцій і міжнародного права. Окупанти використовують заборонене озброєння, яке спричиняє руйнування.

9 березня росіяни здійснили авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі.

У Маріуполі окупанти вкрали з розбомбленої лікарні частину вцілілих апаратів ШВЛ.

У лікарнях України окупанти нищать обладнання, змушують медиків лікувати росіян і не дозволяють їм евакуюватися.

6 травня в Сєвєродонецьку окупанти влучили в лікарню.

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