У Маріуполі окупанти вкрали з розбомбленої лікарні частину вцілілих апаратів ШВЛ, - радник мера

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, після обстрілів Маріупольської лікарні №4, що розташована недалеко від заводу "Азовсталь", російські окупанти дістали з-під завалів та змародерили лікувальне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, які необхідні для лікування важкохворих ковідних пацієнтів.

Апаратуру загарбники вивезли на територію РФ.



"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила більше 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти видають новонародженим свідоцтва про народження невизнаної "ДНР"

Крім того, близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека через несприятливі умови для життя та антисанітарію