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Новонародженим маріупольцям видають свідоцтво про народження "ДНР", - Денісова
Окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаної "ДНР"
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України. Фактично видачею цього «папірця» дитину позбавили будь-якого громадянства.", - розповідає вона.
За її словами, такі дії Росії порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини. Зокрема це порушення статті 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.
"23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України. Фактично видачею цього «папірця» дитину позбавили будь-якого громадянства.", - розповідає вона.
За її словами, такі дії Росії порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини. Зокрема це порушення статті 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.
- Нагадаємо, окупанти вивезли з України до РФ групу дітей, чиїх батьків росіяни вбили під час повномасштабної війни.
- Також російські військові примусово переселили до РФ понад 500 тис. українців.
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