Російські військові примусово переселили до РФ понад 500 тис. українців, - постпред України при ООН

Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори", - сказав він.

За його словами, наразі на територію РФ переселено понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей.

Кислиця зауважив, що не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах "на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецької області".

Українців відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін, наголосив постпред. При цьому їм видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

Кислиця додав, що такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і вимагають рішучої відповіді міжнародного співтовариства, насамперед відповідних структур ООН.

"Щоразу здається, що ми вже звикли до ганебних методів російської війни. Але кожна свіжа новина з Маріуполя та десятків інших гарячих точок доводить, що росіяни здатні досягати нових висот", - сказав він.



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