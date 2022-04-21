Окупанти вивезли з України до РФ групу дітей, чиїх батьків росіяни вбили під час повномасштабної війни, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Днями до одного з благодійного фонду російського міста Владімір з Донеччини та Луганщини привезли групу українських підлітків 14-15 років. Є інформація, що їхніх батьків убили росіяни під час війни проти України. Працівникам фонду заборонили розшукувати родичів дітей.



"Країна-окупант рф грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території та статті 38 Конвенції ООН про права дитини, якою встановлено обов’язок держав забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова просить СБУ, Товариство Червоного Хреста України й Український національний центр розбудови миру сприяти у найшвидшому розшуку та поверненню дітей. Крім того, вона звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав дитини.

Нагадаємо, російські військові примусово переселили до РФ понад 500 тис. українців.

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