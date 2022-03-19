Через війну в Україні загинули вже 112 дітей, понад 140 – поранені, – Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій – 28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській –14 і Херсонській – 14 областях.

У повідомленні йдеться, що 16 березня 2022 року російські військові вбили двох жителів Колонщини (Київська область), серед яких був 16-річний підліток. Вчора, 18 березня, в селі Лоцкіно Баштанского району Миколаївської області загинув 16-літній хлопець в результаті розриву протитанкової міни. А в Чернігові з-під завалів гуртожитку дістали тіла 7-річних близнюків – хлопчика і дівчинку.

Нагадаємо, у центрі Львова влаштували акцію памʼяті дітей, що загинули внаслідок злочинних дій російських окупантів.

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