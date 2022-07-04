Через збройну агресію Росії в Україні загинуло 345 дітей

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні станом на ранок 4 липня 2022 року внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинуло 345 дітей та понад 644 поранено. Тобто разом постраждало уже понад 989 дітей, хоча цифри можуть бути значно більшими. Адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях триває робота з їх встановлення тільки триває.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 345, Харківщині- 185, Київщині- 116, у Чернігівській області - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Постраждали діти і вчора, 3 липня. Через обстріл рашистами Слов'янська на Донеччині загинула 9-річна дівчинка. Унаслідок обстрілу російськими військами Бахмута поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Загалом за час повномасштабної війни загарбники своїми бамбардуваннями та обстрілами пошкодили 2102 заклади освіти , з яких 215 зруйновано повністю.

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло 344 дітей та ще 642 поранено

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