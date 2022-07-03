Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло 344 дітей та ще 642 поранено
З 24 лютого до 3 липня зафіксовано 323 вбитих дитини внаслідок дій РФ, ще 583 - поранені. Крім того, пошкоджені 2 102 закладів освіти
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
Внаслідок повномасштабної війни РФ в Україні більше ніж 986 дітей постраждали.
3 липня офіційне число жертв серед дітей - 344, також понад 642 поранено.
Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 342, Харківщині - 158, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17 - у Сумській областях.
"2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
- Про постраждалих дітей із Добропілля Еспресо.TV писало раніше.
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