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Від початку повномасштабної війни Росії в Україні загинуло 344 дітей та ще 642 поранено

3 липня, 2022 неділя
09:24
війна з Росією ЛІкарня

З 24 лютого до 3 липня зафіксовано 323 вбитих дитини внаслідок дій РФ, ще 583 - поранені. Крім того, пошкоджені 2 102 закладів освіти

Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

Внаслідок повномасштабної війни РФ в Україні більше ніж 986 дітей постраждали.

3 липня офіційне число жертв серед дітей - 344, також понад 642 поранено.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 342, Харківщині - 158, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17 - у Сумській областях.

"2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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