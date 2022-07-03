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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів щонайменше дві людини загинули, серед поранених діти
Оновлено

У Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів щонайменше дві людини загинули, серед поранених діти

3 липня, 2022 неділя
08:06
війна з Росією

На Донеччині російські окупанти обстріляли Добропілля. Дві людини загинуло, ще троє – поранені, серед них дві дитини

Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація.

"Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років", – йдеться в повідмоленні.

Відомо, про повне знищення одного будинку, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.

"Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть", – додали у пресслужбі.

Загалом 2 липня на Донеччині загинуло чотири людини, додає очільник області Павло Кириленко.

"Росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі", – написав Кириленко.

  • На Донеччині 1 липня росіяни обстріляли 43 будинки, школу, ферму, залізницю й лінію електропередач, є загиблі й поранені.
  • 1 липня на Донеччині російські окупанти вбили щонайменше 4 мирних мешканців, іще 12 поранили.

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Донеччина
окупанти
Добропілля
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