У Добропіллі на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів щонайменше дві людини загинули, серед поранених діти
На Донеччині російські окупанти обстріляли Добропілля. Дві людини загинуло, ще троє – поранені, серед них дві дитини
Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація.
"Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років", – йдеться в повідмоленні.
Відомо, про повне знищення одного будинку, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.
"Росіяни точно знають, що б’ють по цивільних, – і роблять це усвідомлено і цілеспрямовано. Ці аморальні потвори ніколи не дотримувалися законів і звичаїв ведення війни, і ніколи не будуть", – додали у пресслужбі.
Загалом 2 липня на Донеччині загинуло чотири людини, додає очільник області Павло Кириленко.
"Росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі", – написав Кириленко.
- На Донеччині 1 липня росіяни обстріляли 43 будинки, школу, ферму, залізницю й лінію електропередач, є загиблі й поранені.
- 1 липня на Донеччині російські окупанти вбили щонайменше 4 мирних мешканців, іще 12 поранили.
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