Через зловживання: Мінагро виступило за скасування безоплатної приватизації сільгоспземлі

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.



"Ми комплексно стежимо за процесом безоплатної приватизації, оскільки той її формат, який нині існує, дозволяє недобросовісним громадянам зловживати цим правом. Держава розуміє відповідні ризики, тому безоплатна приватизація має бути трансформована", - цитує пресслужба міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.



Міністр зазначив, що відомство ініціюватиме суспільне обговорення для того, щоб замінити право на безоплатну приватизацію у "фізичних" гектарах правом на фіксовану знижку при купівлі та отриманні в оренду державних земель. Планується, що така знижка буде однаковою та гарантованою для всіх громадян. Також передбачаються додаткові пільги для ветеранів та деяких інших категорій громадян. Для її отримання буде необхідно написати електронну заяву.



Лещенко додав, що всі заяви будуть оприлюднені, і ситуація з подвійною приватизацією унеможливиться в принципі. Знижка стосуватиметься саме державних земель, адже місцеве самоврядування є правом територіальної громади.



Крім того, зазначив він, відомство хоче вирішити питання про землі, які перебувають під приватними садибами. Власники таких садиб мають офіційно отримати у користування землі, які їм належать, без зайвих бюрократичних процедур і безоплатно.

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