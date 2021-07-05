Через зростання хворих на COVID-19 у Європі Україна має збільшити кількість тестувань, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні потрібно збільшити тестування на коронавірус на тлі зростання захворюваності в Європі
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у зв’язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у європейських країнах зафіксовано зростання захворюваності майже на 10%. Тож потрібно збільшити кількість тестувань на COVID-19, а профільні відомства мають перевірити реальну готовність медустанов, зокрема дитячих закладів охорони здоров'я, до боротьби з коронавірусом.
"Масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекція надалі залишатимуться обов’язковими, щоб не допустити подальшого зростання захворюваності", – сказав очільник уряду.
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