Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Є певна теорія, що тісні звʼязки китайського президента і Володимира Путіна можуть завадити Сі Цзіньпіню стати президентом Китаю втретє. У Китаї розуміють, що ставка Сі Цзіньпіня на Путіна була невдалою", - зазначив Ус.

Економічний експерт додав, що Китай поступово змінює позицію щодо країни-агресорки Росії.

"Наразі складається враження, що Китай бачить, що Росія не досягла поставлених цілей, тому китайська влада робить кроки, які демонструють небажання підтримувати росіян. Ми бачимо, що Путін по безпілотники поїхав не в Китай, а в Іран, хоча якість китайських безпілотників в рази краща. Так само через Казахстан Китай передає Росії повідомлення, що не буде підтримувати політику Кремля", - зауважив Іван Ус.

4 липня японське видання Yomiuri повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився відвідати РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

25 липня стало відомо, що Китай припинив фінансувати проєкт "Один пояс – один шлях", де співпрацювали з Росією від 2013 року.

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