Про це повідомляє японське видання Yomiuri.

За інформацією дипломатичних джерел у Пекіні, Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію 15 червня, коли зателефонував привітати його з днем народження. На це китайський лідер відповів, що це буде складно зробити найближчим часом - через заходи щодо нового штаму коронавірусу.

В Yomiuri припускають, що насправді такою відмовою Сі Цзіньпін намагався уникнути поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на кремль через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Востаннє Сі Цзіньпін та Путін зустрічалися 4 лютого у Пекіні на відкритті Олімпіади-2022. У Росії розраховували на візит у відповідь.

Сі Цзіньпін здійснив попередній закордонний візит ще у січні 2020 року перед початком пандемії COVID-19.

15 червня Володимир Путін та Сі Цзіньпін вдруге після повномасштабного російського вторгнення обговорили війну в Україні.

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