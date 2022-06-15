Про це повідомляє Bloomberg.

Сі Цзіньпін розмовляв з Володимиром Путіним вдруге після того, яка Росія розпочала повномасштабну війну проти України. 15 червня російський диктатор зателефонував китайському лідеру, аби привітати його з 69-м днем народження.

У звіті китайської державної телекомпанії CCTV зазначається, що Сі Цзіньпін запевнив Путіна, що Пекін "продовжить підтримувати Росію з ключових питань, пов'язаних із суверенітетом та безпекою".

Сі Цзьніпін також наголосив на необхідності сприяння "врегулюванню кризи навколо України". Він підкреслив, що Пекін "веде незалежну політику щодо України" і продовжить докладати зусиль для розв'язання питання. Сі Цзіньпін додав, що над цим "повинні працювати всі сторони".

Путін, своєю чергою, запропонував Китаю підтримку в питанні Тайваню та заявив, що Росія виступає проти будь-якого втручання у справи КНР.

25 березня Сі Цзіньпін у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив, що країна буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.

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