Путін та Сі Цзіньпін поговорили про війну в Україні
Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін вдруге після повномасштабного російського вторгнення обговорили війну в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
Сі Цзіньпін розмовляв з Володимиром Путіним вдруге після того, яка Росія розпочала повномасштабну війну проти України. 15 червня російський диктатор зателефонував китайському лідеру, аби привітати його з 69-м днем народження.
У звіті китайської державної телекомпанії CCTV зазначається, що Сі Цзіньпін запевнив Путіна, що Пекін "продовжить підтримувати Росію з ключових питань, пов'язаних із суверенітетом та безпекою".
Сі Цзьніпін також наголосив на необхідності сприяння "врегулюванню кризи навколо України". Він підкреслив, що Пекін "веде незалежну політику щодо України" і продовжить докладати зусиль для розв'язання питання. Сі Цзіньпін додав, що над цим "повинні працювати всі сторони".
Путін, своєю чергою, запропонував Китаю підтримку в питанні Тайваню та заявив, що Росія виступає проти будь-якого втручання у справи КНР.
- 25 березня Сі Цзіньпін у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив, що країна буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні.
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