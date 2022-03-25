Китай відіграватиме "конструктивну роль" щодо закінчення війни в Україні, - Сі Цзіньпін

Про це повідомляє CNN.

При цьому глава КНР підкреслив, що міжнародне співтовариство має дійсно сприяти мирним переговорам, створювати умови для політичного врегулювання і домагатися повернення України до миру.

"Китай буде продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні", - заявив Сі Цзіньпін.

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.