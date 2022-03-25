Китай відіграватиме "конструктивну роль" щодо закінчення війни в Україні, - Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив, що країна буде відігравати конструктивну роль у встановленні миру в Україні
Про це повідомляє CNN.
При цьому глава КНР підкреслив, що міжнародне співтовариство має дійсно сприяти мирним переговорам, створювати умови для політичного врегулювання і домагатися повернення України до миру.
"Китай буде продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні", - заявив Сі Цзіньпін.
- Глава КНР Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що конфлікти, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.
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