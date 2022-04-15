Черга як за Iphone. Укрпошта показала ажіотаж з приводу продажу марки з російським кораблем
В Укрпошті показали, як українці стоять у черзі біля Головпоштамт у Києві, щоб придбати марки з російським кораблем
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - пожартували в Укрпошті.
- Ще на початку березня стало відомо, що Укрпошта планує випустити марки "Русский военный корабль, иди на х*й".
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